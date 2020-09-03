Тепловики Львовщины призывают Раду урегулировать долговой кризис на рынке газа

Коммунальные предприятия теплоснабжения Львовской области обратились в Верховную Раду с письмом, в котором предлагают ускорить рассмотрение законопроекта 3800-1 для скорейшего решения проблемы искусственно созданных долгов за газ.

Соответствующее письмо есть в распоряжении БизнесЦензор.

В документе отмечается, что долговой кризис делает невозможным полноценную подготовку к отопительному периоду тепловых сетей и оборудования, которое обеспечивает теплом не только жилье горожан, но больницы и школы.

Сейчас все средства, которые получают теплоснабжающие предприятия Львовской области, сразу списываются на погашение долгов за газ, сформированные в предыдущие периоды.

"Значительная часть долга сформирована штрафами, пенями, неустойки, уплата которых не предусмотрена действующими тарифами. Предприятия лишены средств и возможностей для проведения текущих ремонтов и подготовки к отопительному периоду", - говорится в письмах, которые тепловики Борислава, Стебника и Червонограда направили в Верховную Раду 31 августа 2020.

Отмечается, что долговая проблема зашла в тупик: тарифы на тепловую энергию не пересматриваются, долги накапливаются. Газовые компании отказываются от поставок газа теплоснабжающим и теплогенерирующих предприятий, мотивируя такое решение несвоевременностью расчетов.

"Конечным пострадавшим в данном противостоянии является население, которое не может рассчитывать в отопительный сезон за надлежащее отопление своего дома", - говорится в обращении к парламенту.

В таких условиях тепловые предприятия городов Львовской области призывают Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта №3800-1, в котором изложены пути решения долгового кризиса на рынке газа и финансового оздоровления тепловой и газовых отраслей перед отопительным сезоном.

По оценкам экспертов Первой энергетической ассоциации Украины, общая сумма долга на рынке газа достигла 114 млрд грн, и значительная часть этих долгов может быть списана за счет проведения взаимозачетов. Раньше сообщалось, что задолженность государственного бюджета перед ТКЭ за компенсацией убыточных тарифов на начало 2020 года составила 20 млрд грн.