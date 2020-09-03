Братья Астионы покупают финансовую компанию Хомутынника

АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестфонд "Генезис Капитал", бенефициарами которого в равных долях выступают братья Василий и Евгений Астионы, может приобрести финкомпанию ООО "Интер Вэй Капитал", бенефициаром которой является экс-народный депутат Виталий Хомутынник.

Соответствующее разрешение на покупку свыше 50% ООО "Интер Вэй Капитал" предоставил Антимонопольный комитет 20 августа, сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно решению ведомства, венчурный инвестфонд "Генезис капитал" под управлением ЧАО "Компания по управлению активами администратор пенсионного фонда "Брокбизнесинвест" связано отношениями контроля с факторинговой компанией ООО "ФК "Финруп фактор "(Днепр) и АО "ЗНВКИФ "Днипро финанс".

Напомним, АМКУ в 2018 году разрешил совладельцам "Днипро Агро Групп" братьям Астионам и Михаилу Кошляку выкупить долю Хомутынника в этом бизнесе, что и было сделано.

Антимонопольное ведомство также указывает, что братья Астионы контролируют компании, которые в Украине занимаются складским бизнесом; добывают камень, известняк, гипс, мел; производят сладкий лимонад, детское питание и диетические пищевые продукты; организуют перевозки ж/д транспортом.

"Интер Вей Капитал" с уставным капиталом 7,2 млн грн было зарегистрировано в октябре 2016 года. В сентябре 2018 года компания получила свидетельство Нацкомфинуслуг о регистрации в качестве финансового учреждения и имеет право предоставлять гарантии и поручительства, финансовые кредиты, услуги финансового лизинга и факторинга.

На конец минувшего года в компании работало три человека, она имела на счетах в ОТП банке 6,75 млн грн по сравнению с 7,23 млн грн годом ранее

АМКУ в своем решении указывает, что "Интер Вэй Капитал" не осуществляет хозяйственной деятельности на территории Украины, но планирует осуществлять деятельность на рынке финансовых услуг (кроме страхования), в том числе предоставление финансовым компаниям факторинговых услуг.

Как сообщал БизнесЦензор, Александр Гарез через подконтрольную ему компанию Agartha Fund L.P. (ОАЭ) покупает 13 агроактивов бывшего народного депутата Виталия Хомутынника в Киеве, Черниговской и Сумской областях.