В Винницкой области 800 домохозяйств закупили газ на зиму по летним ценам
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.
Уже второй год подряд "Винницагаз Сбыт" предлагает своим клиентам сэкономить средства в отопительный период, приобретя необходимый объем голубого топлива заранее.
"Все потребители, которые воспользовались акцией во время первого этапа зафиксировали цену газа на зиму на уровне 4,49 грн за кубометр. С 1 по 15 сентября акционная цена составит 4,99 грн, а с 16 по 30 сентября она вырастет до 5,49 грн за кубометр", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.
В течение действия акции до 30 сентября экономные украинцы могут зарезервировать для себя любой объем газа и использовать его с 1 октября текущего года по 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнять зимний запас газа можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции.
"К сожалению, не смогут присоединиться к акции "Твоя энергонезависимость" те клиенты, которые имеют долги за потребленный газ", - отмечает директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.
Чтобы стать участником акции, нужно обратиться к менеджерам компании или в Центры обслуживания клиентов. Также можно осуществить покупку самостоятельно в Личном кабинете на 104.ua.
В компании отмечают, что акционная цена на газ фиксируется для тех клиентов, которые оплатили заказанную количество кубов. Также в акционной цене не учтена стоимость услуги за доставку газа, которая оплачивается отдельно.
Подробнее об акции можно ознакомиться на веб-сайте компании.