Минэкономики предложит ввести льготные кредиты на закупку новых вагонов, – Петрашко

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства вместе Мининфраструктуры работают над разработкой Программы кардинального обновления железнодорожной отрасли.

Об этом собщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Задачами развития железнодорожной отрасли являются повышение экономической эффективности и уровня безопасности перевозок, а также защита национальных интересов. Результатом этого должны стать сохранение рабочих мест, возрождение вагоностроительной отрасли и поддержка добавленной стоимости смежных отраслей экономики", – сказал Петрашко.

Программа, главным образом, касается обновления парка пассажирских и грузовых вагонов, закупки новых дизель поездов.

Так, инициатива по решению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на:

введении ограничений эксплуатационного возраста на основные группы грузовых вагонов;

поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей из-за компенсации государством процентной ставки по кредитам на покупку железнодорожных вагонов;

ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине;

применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, что подорожают в обслуживании.

"Результатом инициативы должно стать кардинальное обновление грузовых вагонов в ближайшие 10 лет и дополнительный рост ВВП от 2,7% в год", - отметил министр.

По решению проблем на рынке пассажирских вагонов, одним из вариантов может быть обновление подвижного состава из-за частичного государственного финансирования под государственные гарантии.

"Предварительно, такая программа обновления пассажирского подвижного состава требует введения в эксплуатацию не менее 100 новых пассажирских вагонов в год", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что Кабинет министров может заложить в проекте госбюджета на 2021 год почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры.