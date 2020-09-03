Глава Нацбанка заявил о снижении ставок по кредитам для бизнес ниже 10% годовых

Средние ставки по кредитам для бизнеса упали ниже 10% годовых.

Как передает БизнесЦензор, об этом на брифинге заявил глава правления Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко.

"Банки значительно снизили ставки за последние три месяца. Например, ставки по кредитам для бизнеса уже ниже 10%. Я напомню, что за первое полугодие ставка была средняя 11%, сейчас она ниже 10%", – заявил Шевченко.

"По ставкам для населения, к сожалению, такой тенденции нет, за исключением ставок по ипотечным кредитам. Ставки по ипотечным кредитам средние, если мы начинали год с уровня почти 20%, то в июле они составляли уже около 13% и за август мы ожидаем средние ставки по ипотечным кредитам еще ниже", – добавил глава НБУ.

В свою очередь заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что конкретная ставка по кредиту зависит от сроков и конкретных заемщиков.

"Краткосрочные кредиты для мультинациональных компаний они сейчас имеют стоимость действительно на уровне около 7%. Эти как раз параметры тянут вниз среднюю ставку. Что касается ставок для среднего и малого бизнеса и более долгосрочных кредитов – они еще в двухзначной плоскости, но они были в конце прошлого года на уровне около 27%, а сейчас они 14-15%", – сказал Сологуб, отметив, что это самые низкие ставки за последние годы.