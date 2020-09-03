Рада утвердила гарантии по кредитам для бизнеса на 5 миллиардов

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и "финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3659-д во втором чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе. Такая гарантий на должна превышать 80% общей суммы таких долговых обязательств по портфелю кредитов и 80% по каждому отдельному кредиту.

Кроме того, Минфину предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

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Напомним, ранее заместитель министра финансов Василий Шкураков заявлял, что правительство планирует предусмотреть 5 млрд грн на предоставление государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году и запустить эту программу уже в августе.

Кабинет министров еще 3 июня одобрил законопроект, призванный предоставить малому и среднему бизнесу доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией по новой программе "Новые деньги". Законопроект предусматривает предоставление гарантий по кредитам на 5 млрд грн для микро, малого и среднего бизнеса.

Такие гарантии будут предоставляться Министерством финансов по пулом кредитов субъектов хозяйствования, которые будут выдаваться банками-кредиторами. Ожидалось, что после утверждения парламентом соответствующих изменений в Бюджетный кодекс и закон "О государственном бюджете на 2020 год", правительство отдельными решениями установит условия отбора банков и порядок предоставления таких гарантий.

Запуск так называемого "портфельного" кредитования ранее анонсировали премьер-министр Денис Шмыгаль и президент Владимир Зеленский.