Нацбанк сохранил прогноз урожая зерновых на уровне 72 миллионов тонн

Национальный банк Украины сохраняет прогноз урожая зерновых в 2020 году на уровне 72 млн тонн.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Урожай в принципе на уровне прошлого года, площадь, посеянная ранними зерновыми, была немного меньше, чем в прошлом году, потому что больше кукурузы посеяли, но урожайность почти соответствует прошлому году. Мы сохраняем оценку урожая этого года, соответственно, на уровне 72 млн тонн", - сказал Сологуб.

Он отметил, что НБУ также не видит значительного снижения экспорта зерновых в сравнении с прогнозом.

Ранее сообщалось, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.