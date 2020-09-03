Угон авто будет наказываться ограничением свободы сроком до 8 лет, – закон

Верховная Рада усилила уголовную ответственность за незаконное завладение транспортным средством, его дальнейшую реализацию, а также за подделку, замену или уничтожение его идентификационного номера.

Об этом говорится в сообщении Верховной Рады, передает БизнесЦензор.

"Верховная Рада Украины постановляет внести изменения в статью 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством). В частности, за незаконное завладение транспортным средством не предусмотрено наказание в виде штрафа, а такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", - сказано в сообщении.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой за те же действия, совершенные с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

За соответствующий законопроект №3301 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" во втором чтении и в целом проголосовало 309 народных депутатов.