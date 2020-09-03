Зеленский поручил упростить трудоустройство иностранных IT-специалистов в Украине

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров внести на рассмотрение парламента законопроекты для стимулирования развития IТ-индустрии в Украине.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №371/2020 от 3 сентября обнародован на сайте главы государства и вступает в силу с даты его публикации.

Согласно документу, на законодательном уровне должны быть определены временные особенности налогообложения заработных плат IТ -специалистов, которые находятся в трудовых отношениях с IТ -компаниями, для установления эффективного уровня налоговой нагрузки и содействия детенизации сферы оплаты труда и повышения конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний на внешнем рынке.

Кроме того, законопроекты должны предусматривать либерализацию трудовых отношений в сфере IТ и предотвращение необоснованного вмешательства в деятельность IТ-компаний при проведении процессуальных действий в ходе уголовного производства.

Согласно указу, Кабмин также должен обеспечить упрощение трудоустройства IТ-специалистов, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и иммигрируют в Украину.

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Кабинет министров также должен способствовать развитию образования в области информационных технологий и интеграции лучших мировых практик в систему подготовки IТ-специалистов. В том числе, поручено усовершенствовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации безработных путем привлечения учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в ИТ-сфере. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете на 2020 год" для внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и "финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3659-д во втором чтении проголосовали 268 народных депутатов.

Кроме того, Минфину предоставлено право осуществлять по решению Кабмина дополнительный выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) для докапитализации акционерного общества, 100% акций которого принадлежат государству в лице Минфина и которое создано с целью внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем.

При этом из госбюджета выделено 10 млн грн по новой бюджетной программе "Пополнение уставного капитала акционерного общества, создаваемого в целях внедрения финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем".