Рада одобрила введение налоговых льгот для крупных инвесторов (обновлено)

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями".

Как передает БизнесЦензор, принятие соответствующего президентского законопроекта №3761 в первом чтении поддержали 237 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект "разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины путем введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов".

В законопроекте путем внесения изменений в Налоговый кодекс предлагается предоставить до 2035 года налоговые льготы для "инвесторов со значительными инвестициями",

В частности, для таких инвесторов предлагается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины некоторых товаров в таможенном режиме импорта, а также освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий на протяжении пяти лет (но не более срока действия специального инвестиционного договора). При этом, общая сумма высвобожденных от налогообложения средств не может превышать совокупного объема предусмотренной специальным инвестиционным договором государственной поддержки инвестиционного проекта.

Кроме того, предложено предоставить право органам местного самоуправления устанавливать ставки земельного налога и арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности в меньшем размере или освобождать от уплаты земельного налога.

Рада также 262 голосами приняла в первом чтении связанный законопроект №3762 о внесении изменений в Таможенный кодекс, которыми предусмотрено освободить до 2035 года от уплаты ввозных пошлин нового оборудования для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями. Перечень и объемы таких товаров с определением их кодов согласно УКТ ВЭД будет утверждать Кабмин вместе с заключением специального инвестиционного договора.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что принятие законопроектов содержит риски уменьшения поступлений в бюджет. В то же время к проектам не представлено финансово-экономическое обоснование и предложения по сокращению расходов бюджета и/или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения его сбалансированности.

Как сообщалось, в июле Верховная Рада приняла за основу проект закона "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", которым предложено установить условия господдержки проектов со значительными инвестициями (на сумму более 30 млн евро).

При этом общий объем государственной поддержки не должен превышать 30% от суммы инвестиций в проект.