Рада пересмотрит законопроект о сертификации "Укрэнерго"

Верховная Рада Украины не поддержала законопроект №3364-1 (217 голосов "за") о сертификации НЭК "Укрэнерго" по модели ISO (Independent System Operator), отправив его на повторное первое чтение (242 голоса "за").

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Три альтернативных законопроекта №3364, 3364-2 и 3364-3 сняты с рассмотрения, Рада 3 сентября рассматривала только законопроект №3364-1, рекомендованный комитетом по вопросам энергетики и ЖКХ.

Как сообщалось, принятый в 2017 году закон о рынке электроэнергии, в частности, имплементирует в законодательство Украины директивы ЕС о совместных правилах внутреннего рынка в части отделения оператора системы передачи и его сертификации.

"Укрэнерго" не соответствует требованиям отделения по модели ownership unbundling (OU), поскольку не владеет системой передачи и осуществляет управление активами на правах хозяйственного ведения. В то же время анбандлинг по модели Independent System Operator (ISO) требует внесения изменений в ряд законов, которые и были предложены на рассмотрение парламентариям.

Законопроект №3364-1, в частности, предусматривает расширение ч. 3 ст. 32 закона "О рынке электроэнергии", согласно которой оператором системы передачи может быть исключительно собственник системы передачи или субъект хозяйствования, чьи корпоративные права принадлежат государству, которому на основании решения субъекта управления и соответствующего соглашения переданы объекты госсобственности, использующиеся для деятельности по передаче электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в конце июля заявлял, что рассчитывает на завершение в текущем году сертификации компании по модели ISO, не предусматривающей передачу в собственность ЧАО "Укрэнерго" магистральных сетей, что даст возможность присоединить энергосистему Украины к европейской.

По словам Кудрицкого, сертификация "Укрэнерго" как оператора системы передачи, в частности, позволит отсоединить энергосистему Украины от Российской Федерации и присоединиться к европейской континентальной сети.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.