Госдолг США превысит объем экономики страны впервые с 1946 года

Государственный долг США в следующем году превысит 100% ВВП.

Об этом сообщило Бюджетное управление Конгресса США, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

Как отмечают в ведомстве, последний раз федеральный долг превышал ВВП в 1946 году. Если эта ситуация повторится, США войдут в небольшую группу стран, чья долговая нагрузка превышает объем их экономики, в которую, в частности, входят Япония, Италия и Греция.

По прогнозам управления, дефицит федерального бюджета в этом году достигнет $3,3 триллиона, более чем в три раза превысив показатель прошлого года. В этом случае объем дефицита в процентах от ВВП также станет рекордным с 1945 года.

Рост, главным образом, связан с экономическими последствиями пандемии коронавируса, которая привела к снижению ВВП, в то время как Конгресс тратит триллионы долларов, чтобы поддержать экономику.

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Ранее в этом году американские законодатели одобрили пакет расходов в $3,7 триллиона, включающий прямые стимулирующие выплаты американским домохозяйствам, дополнительные пособия по безработице и расширение кредитования малого бизнеса.

Законодатели от обеих партий предложили новые пакеты расходов, но в начале августа переговоры между ними зашли в тупик. Демократы предлагают пакет стоимостью $3 триллиона долларов, в то время как республиканцы хотят ограничить расходы на уровне $1 трлн.

Прогноз Бюджетного управления Конгресса предполагает, что текущая политика останется неизменной, и не будет принято новых законов, касающихся доходов и расходов.