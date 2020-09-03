Кабмин превратит Офис по продвижению экспорта в агентство по развитию малого бизнеса
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор.
Согласно документу, на базе Офиса по продвижению экспорта до конца года планируется создать государственное агентство по развитию предпринимательства и экспорта как единую организацию, которая будет заниматься поддержкой малого и среднего бизнеса.
Координация агентства в рамках постановления о распределении функций отнесена вице-премьер-министру - министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, сообщает пресс-служба министерства.
"Создание Агентства по развитию предпринимательства и экспорта будет способствовать актуализации национального малого и среднего предпринимательства, разработке единых программ поддержки малого и среднего бизнеса и экспорта, созданию программ безвозвратной финансовой поддержки в виде микрогрантов, грантов, микрокредитов, обеспечению цифровизации", – отмечается в сообщении.
Агентство будет предусматривать несколько отделов с фокусом исключительно на микро, малые и средние предприятия, при этом поддержка экспорта будет лишь одной из них.