Количество регистраций новых коммерческих авто с начала года снизилось на 17%
Об этом сообщает "Укравтопром", передает БизнесЦензор.
Среди новых коммерческих авто в прошедшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили марки Fiat, которые заняли четверть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 276 автомобилей, Fiat в 1,9 раза улучшил свой результата годичной давности.
На втором месте Ford – 107 машин. Регистрации новых коммерческих автомобилей этой марки увеличились на 29% относительно августа 2019 года.
Третья строчка рейтинга, при 28-процентном росте продаж у Peugeot – 97 автомобилей.
Четвертый результат у МАЗа, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 21% – до отметки 92 штуки.
Замыкает топ-5 рейтинга – Volkswagen, 84 машины которого в прошлом месяце получили свои первые регистрационные номера (+79%).
Всего за восемь месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано почти 6,4 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.