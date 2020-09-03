Pegasus Airlines до 31 октября отменил сбор за изменение новых билетов

Авиперевозчик Pegasus Airlines отменил сбор за внесение изменение для большинства новых билетов, которые оформлены с 27 августа по 31 октября 2020 года.

Об этом сообщили avianews.com в украинском представительстве авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Льготная политика применяется, если бронирование сделано на сайте лоукоста или через агентство, которое использует систему бронирования Pegasus Airlines.

Если билет оформлен через глобальную систему бронирования, например, Amadeus, используются условия обмена, предусмотренные тарифом.

Изменение билета без штрафа возможно при перелете как внутренним, так и международным рейсом. Однако процедуру необходимо завершить не менее чем за два часа до вылета.

В случае, если новый билет окажется дороже старого, необходимо будет доплатить разницу. В обратном случае, когда новый билет дешевле первоначально оформленного, Pegasus Airlines не возвращает разницу.

Новая политика не затрагивает условия возврата авиабилетов - они остались прежними и зависят от выбранного тарифа.