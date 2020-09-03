Рада разблокировала кредитный договор с ЕС на 1,2 миллиарда евро

Верховная Рада отклонила проект постановления об отмене ратификации Меморандума с Европейским Союзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №0063-П исключенной из фракции "Слуга народа" депутатки Анны Скороход поддержали всего 48 нардепов.

Скороход пояснила свою инициативу отменить ратификацию меморандума тем, что при принятии этого решения якобы были допущены нарушения ряда требований Конституции и Регламента Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа ратифицировала Меморандум с Евросоюзом относительно получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Сергей Кальченко сообщил, что Комитет рассмотрел данное предложение и принял решение предложить Верховной Раде Украины определиться путем голосования относительно принятия или отклонения указанного проекту.

Макрофинансовая помощь может быть оказана Украине двумя траншами – по 600 млн евро каждый.

Предоставление первого транша не требует исполнения дополнительных условий и возможно после вступления договора в силу. Выплата второго транша помощи будет обусловлена ​​как удовлетворительным выполнением мероприятий в рамках реализации программы, согласованной с МВФ, так и положительной оценкой Еврокомиссией прогресса, достигнутого в отношении ряда мер по внедрению макроэкономических и структурных реформ.