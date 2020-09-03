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Минкульт объявил второй конкурс на предоставление грантов из госбюджета на 295 миллионов

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Минкульт объявил второй конкурс на предоставление грантов из госбюджета на 295 миллионов
Украинский культурный фонд объявил дополнительный конкурс по программе государственной поддержки организаций сфер культуры, туризма и креативных индустрий в объеме 295 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, передает БизнесЦензор.

Прием заявок на получение господдержки в рамках дополнительного конкурса продлится до 21 сентября.

Поддержка будет предоставляться по 9 направлениям в соответствующих секторах культурных и креативных индустрий, больше всего средств планируется выделить производителям кино и телесериалов (40 млн грн), по направлению "Культурное наследие" (45 млн грн) и "Культурно-познавательный (внутренний) туризм" (60 млн грн).

Напомним, по результатам первого конкурса программы "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка", подача заявок по которым продолжалась с 30 июля по 28 августа 2020 года, было подано 419 заявок на общую сумму 286 млн грн.

Как сообщалось, общий бюджет программы "Культура во времена кризиса: институциональная поддержка" составляет 580,9 млн грн, в ее рамках будут предоставляться гранты на покрытие расходов на операционную и основную деятельность организаций до конца 2020 года, а также покрытие кредиторской задолженности, возникшей с 12 марта 2020 года.

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