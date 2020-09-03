Авиакомпания airBaltic запустила рейсы из Киева в Вильнюс

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила о начале выполнения прямых рейсов по маршруту Киев-Вильнюс (Литва), начиная с 6 октября.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, перелеты по маршруту буду осуществляться три раза в неделю на Airbus A220-300.

Отмечается также, что на сайте airBaltic, начиная с 14 сентября в расписании есть и рейсы Киев-Рига, которые компания изначально планировала возобновить с июня.

Все пассажиры во время полетов будут бесплатно обеспечиваться защитным комплектом, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.

Пассажирам, во избежание недоразумений, перед полетом рекомендуют проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах.

"Мы готовы обеспечить дополнительное авиасообщение со всеми тремя балтийскими столицами. Соблюдая все ограничения и рекомендации официальных органов и предпринимая различные дополнительные меры по охране здоровья, мы продолжаем адаптировать нашу маршрутную сеть", - прокомментировал исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.