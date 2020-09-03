Нацбанк отложил сроки предоставления планов восстановления для крупнейших банков

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал требования к представлению планов восстановления деятельности банков и банковских групп в 2020 году.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ №128 от 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В частности, НБУ решил отсрочить для системно важных банков конечный срок подачи планов восстановления деятельности с 1 октября до 1 декабря 2020 года.

При этом банкам разрешено не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций (прекращение которых может угрожать финансовой стабильности Украины или иметь существенное негативное влияние на ее экономику).

Кроме того, банки смогут представить планы восстановления деятельности только в электронном виде с соответствующим электронной подписью.

Как сообщалось, в июле 2019 года Национальный банк ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков Украины и банковских групп.

Эти планы должны содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации.

Разработка планов согласно требованиям Национального банка является обязательной для системно важных банков и рекомендуется для других банков.