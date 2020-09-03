Нацсовет согласовал перенос сроков полного отключения аналогового телевидения

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещании согласовал возможное продление Кабинетом министров срока использования технологии аналогового вещания для отдельных категорий вещателей на 31 декабря 2020 года.

На заседании 3 сентября регулятор согласовал без замечаний проект постановления Кабинета министров "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Член Нацсовета Александр Ильяшенко сообщил, что этот проект несколько месяцев назад уже рассматривался регулятором, и тогда было предложено продлить срок использования аналоговой технологии вещания для нужд местных вещателей до 31 декабря 2020 года.

В проекте акта, который рассматривался сегодня, это предложение учтено.