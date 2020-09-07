Дело о сговоре окружения Микитася на 2,6 миллиарда распалось в суде
Об этом сообщила Лига антитраста со ссылкой на решение Верховного Суда, передает БизнесЦензор.
Верховный Суд фактически подтвердил правомерность решений первой и апелляционной инстанции, которыми признано недействительным решение Антимонопольного комитета о наложении штрафа на ООО "Северо-украинский строительный альянс" за сговор с ООО "Спецстрой-плюс" на тендере 2018 года.
В мае 2019 года Временная админколегия АМКУ оштрафовал эти две фирмы на 56,1 млн грн. и 63,19 млн грн. Среди прочего заговор АМКУ доказывал, что обе компании входят в корпорации "Укрбуд"; одна из компаний предоставляла другой беспроцентную финансовую помощь, обе компании выполняли работы для одних генподрядчиков из "Укрбуда"; компании имеют общие телефоны и адреса, общих работников и др.
"Северо-украинский строительный альянс" обжаловал указанное решение в Хозяйственном суде Киева и получил решение в свою пользу. В мае 2020 года его подтвердил Северный апелляционный хозсуд. Теперь АМКУ проиграл кассацию.
Эксперты Лиги антитраста считают, что Верховный Суд даже не стал рассматривать кассацию по существу. Судьи Марченко и Львов последовательно приняли решение об уничтожении дела АМКУ по сговору "микитасей"
Первые решения в пользу "Северо-украинского строительного альянса" и "Спецстрой-плюса" принимала судья Хозяйственного суда города Киева Оксана Марченко. Марченко является хорошей знакомой председателя Кассационного хозсуда в составе Верховного Суда Богдана Львова, который окончательно узаконил решение Марченко по этим фирмам.
"Северо-украинский строительный альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который был внештатным помощником экс-нардепа и экс-президента госкорпорации "Укрбуд" Максима Микитася. В октябре 2019 года Микитася арестовали по подозрению в организации коррупционной схемы с квартирами для Нацгвардии. Он вышел из СИЗО, потому что за него внесли 80 млн грн. залога.
Руководителем ООО "Спецстрой-Плюс" во время тендеров был Михаил Бородавко, который фигурировал в схемах собственности компаний "Укрстроя" Юрия Пелыха - тестя Максима Микитася.
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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.
Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.
4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.
22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.
29 мая Апелляционная палат Высшего антикоррупционного суда Украины сменила меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.
Прокуроры САП просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом срок 50 млн залога. В свою очередь адвокаты просили предоставить подозреваемому три месяца для сбора средств, однако суд в этом отказал.
Ранее суд обратил в доход государства 30 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа.
Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.