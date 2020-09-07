С начала года аварийная служба "Киевгаза" обработала больше 9 тысяч вызовов
Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза", передает БизнесЦензор.
Специалисты аварийной газовой службы 104 уделяют повышенный уровень внимания любым заявкам, которые касаются запаха газа и признаков опасности. Диспетчеры круглосуточно принимают вызовы киевлян, а специалисты управления аварийно-восстановительных работ выезжают и устраняют аварийные ситуации и ликвидируют утечки.
"Аварийная газовая служба не останавливает свою работу даже в пиковый период эпидемиологической ситуации в столице. Заявки от киевлян на номер 104 поступают 24 часа в сутки, и мы их выполняем немедленно. Даже в самые отдаленные точки Киева аварийная бригада прибывает быстрее, чем за 40 минут, установленных нормативами. Это благодаря тому, что по городу одновременно работают семь бригад, которые рационально размещены в пяти разных местах Киева", – рассказывает Максим Меренков, главный инженер управления аварийно-восстановительных работ АО "Киевгаз".
Прибыв на место вызова, бригада службы 104 сразу выясняет, где житель сильнее всего ощущает запаха газа, локализует место аварии, устраняет утечку и повреждения.
В арсенале каждой бригады – высокочувствительные современные приборы диагностики: газоанализаторы и течеискатели Sewerin. Эти приборы определяют уровень загазованности и место утечки. Благодаря им время на поиск утечки газа и ликвидацию поломки значительно сокращается.
"Киевгаз" призывает киевлян быть социально ответственными и соблюдать правила безопасности, пользуясь газовыми приборами, в частности:
‒ проветривать помещение, где установлены газовые приборы
‒ проверять наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах
‒ не оставлять без присмотра работающие газовые приборы
‒ закрывать краны на газовых приборах и на газопроводе после пользования газом
‒ не ремонтировать, не устанавливать и не переносить самостоятельно газовые приборы
‒ вызвать мастера, если заметили неисправность газового прибора по телефону: (044) 495-04-04 или (097) 495-11-04 или на сайте АО "Киевгаз"
‒ немедленно звонить 104, если почувствовали запах газа.