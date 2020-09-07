Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра

Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, пишет БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.

Речь идет о лицах с "подозрительной натурализацией", которые являлись "политически значимыми лицами", либо "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".

По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.

Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.

В конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.

Полный список, опубликованный Politis: