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Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра

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Коломойский, Боголюбов и Григоришин попали в список сомнительных обладателей "золотых паспортов" Кипра
Кипрская газета Politis опубликовала список из 34 человек, которые получили гражданство Кипра в 2008—2012 годах в обмен на инвестиции и при этом "входили в зону высокого риска".

В списке фигурирует олигарх Игорь Коломойский и члены его семьи, бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, украинские бизнесмены Константин Григоришин, Виталий Гайдук с супругой Еленой, Михаил Киперман с супругой, пишет БизнесЦензор со ссылкой на НВ Бизнес.

В списке также присутствуют российские олигархи и бизнесмены.

Речь идет о лицах с "подозрительной натурализацией", которые являлись "политически значимыми лицами", либо "были обвинены, заключены под стражу, осуждены, либо входили в правление компаний, на которые были наложены санкции или административные штрафы".

По данным издания, засекреченный список президент Кипра Никос Анастасиадис отправил партийным лидерам. Politis получила доступ к документу и решила его обнародовать после того, как представитель правительства заявил, что гриф "секретно" с документа был снят.

Анастасиадис в письме также указал, что санкции против компаний, с которыми связаны упомянутые в списке лица, вводились уже после 2012 года.

В конце августа расследователи Al Jazeera получили доступ к конфиденциальным документам, в которых содержится информация о продаже Кипром своих паспортов ряду лиц, которые несут серьезную угрозу безопасности ЕС. Среди них, были и украинцы.

Полный список, опубликованный Politis:

  1. Михаил Кузовлев
  2. Алексей Ушамирский
  3. Игорь Коломойский
  4. Ирина Коломойская, супруга Игоря Коломойского
  5. Анжелика Коломойская, дочь Игоря Коломойского
  6. Геннадий Боголюбов
  7. Константин Григоришин
  8. Рами Махлуф
  9. Разан Отман
  10. Леонид Лебедев
  11. Ян Абрамов
  12. Антон Белобрагин
  13. Игорь Шаталов
  14. Игорь Макаров
  15. Григорий Березкин
  16. Елена Березкина
  17. Александр Фролов
  18. Елена Гайдук, супруга Виталия Гайдука
  19. Виталий Гайдук
  20. Александр Бондаренко
  21. Ольга Тулякова
  22. Владимир Столяренко
  23. Альфия Столяренко
  24. Валерия Столяренко
  25. Игорь Кесаев
  26. Саша Перцовский
  27. Алексей Матвеев
  28. Владимир Коган
  29. Людмила Коган
  30. Ефим Коган
  31. Татьяна Корсакова
  32. Александр Муранов
  33. Михаил Киперман
  34. Алена Гайваненко, супруга Михаила Кипермана
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Топ коментарі

  • Герхард
    Не просто в почете, а рулят ЗЕпрезидентом и его шайкой СН, как своими домашними животными.
  • An Ko f56a87a0
    А в Украине эти, даже очень в почете.
  • Nataliya Mischenko
    Сомнительная сомнительность.
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