Кабмин ввел круглосуточный весовой контроль на автодорогах

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в понедельник утром принял проект распоряжения "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог".

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Речь идет о введении круглосуточного весового контроля транспортных средств, осуществляемого "Укртрансбезопасностью" совместно с Нацполицией, СБУ, ГФС, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти", - сообщил Мокан.

По его словам, помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, в распоряжении также предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.