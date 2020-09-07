"Черниговгаз Сбыт" перечислил "Нафтогазу" более 540 миллионов с января

В январе-июле 2020 ООО "Черниговгаз Сбыт" перечислил НАК "Нафтогаз Украины" 545,5 миллионов гривен, фактическая стоимость газа для населения в этот период составила 412,2 миллионов гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Черниговгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"За семь месяцев 2020 года ООО "Черниговгаз Сбыт" приобрел у НАК "Нафтогаз" 91 миллион 830 тысяч 238 кубометров природного газа для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций. В январе-июле НАК "Нафтогаз Украины" было перечислено 545,5 миллионов гривен. В то же время, фактическая стоимость топлива за эти 7 месяцев составила 412,2 миллионов гривен, остальные 133,2 миллионов гривен были направлены на погашение задолженности прошлых лет. Поэтому, уровень расчетов с НАК за этот период составляет 132%", - сообщил директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

Впрочем, ООО "Черниговгаз Сбыт" имеет непогашенную задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" за предыдущие годы, она составляет 367,3 миллионов гривен. Причины такой ситуации директор предприятия видит в заниженных нормах потребления природного газа домохозяйствами, которые не имеют счетчиков, и не приведении объемов потребления газа к стандартным условиям.

"Со своей стороны бытовые потребители задолжали за природный газ 383,5 миллиона гривен. Обычно долги у населения накапливаются в зимний период, а летом абоненты постепенно с ними рассчитываются. Впрочем, в этом году задолженность уменьшается довольно медленными темпами", - отмечает директор ООО "Черниговгаз Сбыт" Иван Луста.

Напоминаем, что за время действия карантина ни одно домохозяйство не было отключено от газоснабжения, и ни одному бытовому потребителю не была начислена пеня за несвоевременную оплату счетов. Чтобы не попасть под действие штрафных санкций, платежи за использованный газ необходимо вносить до 25 числа месяца следующего за расчетным.