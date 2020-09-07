Киев почти готов к отопительному сезону, – Кличко

Киев на финальной стадии подготовки к следующему отопительному сезону, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" осуществляет масштабную реконструкцию на предстоящих участках теплосетей. В этом году мы в общем заменим более 100 км аварийных труб на наиболее проблемных участках во всех районах города. Также устранили 6500 повреждений на теплосетях и повреждений, возникших в результате гидравлических испытаний", - сказал Кличко.

Также мэр рассказал, что "Киевтеплоэнерго" подготовило к зиме все столичные станции теплоснабжения и котельной. Там провели необходимые ремонты.

"К зиме готовятся все предприятия и службы и качество работ мы контролируем. В городе работает жилищно-коммунальная инспекция, будет обследовать состояние домов и систем теплоснабжения. И ответственность за надлежащую подготовку нести каждый - от главы района до руководителя ЖЭКа", - отметил Кличко.