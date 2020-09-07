Импорт авиатоплива в Украину сократился вдвое

В январе-августе 2020 года импорт авиационного топлива в Украину сократился в 2 раза, до 78,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом (157 тыс. тонн).

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

В августе 2020 года импорт авиационного топлива составил 13,3 тыс. тонн, что практически соответствует объему поставок в июле текущего года (13,6 тыс. тонн).

Отличительной особенностью августа стало прекращение поставок из Беларуси, на которую в 2019 году пришлось 26% или 65 тыс. тонн импорта.

По словам участников рынка, остановка импорта из Беларуси вызвана резким сокращением деятельности ключевого партнера "Белорусской нефтяной компании" в этой сфере — компании Baltic Grand Service (BGS).

По данным "А-95", если в январе-августе 2019 года топливозаправочная компания закупила 25 тыс. тонн белорусского ресурса, то в 2020 году всего 3,8 тыс. тонн. Притом в июне-июле BGS вовсе прекратила эти поставки.

Источник издания в BGS сообщил, что сворачивание деятельности вызвано общим сужением рынка вследствие пандемии, а также агрессивной ценовой политикой конкурентов, в частности крупнейшего игрока — "Укртатнафты".

В "Консалтинговой группе А-95" отметили, что в августе около трети или 8,8 тыс. тонн (+ 3,5 тыс. т к июлю) всего импорта авиационного топлива пришлось на поставки из Литвы.

Морским транспортом импортированы остальные 4,4 тыс. тонн. Производителем этого ресурса была преимущественно Греция.

Резкое падение объемов потребления авиатоплива стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины ввело ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта. Общий баланс рынка за первое полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в два раза, до 105,8 тыс. тонн.