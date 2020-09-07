Международные резервы Украины превысили $29 миллиардов, – Нацбанк

По предварительным данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 сентября 2020 года международные резервы Украины составляли $29,0487 млрд (в эквиваленте).

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

В августе международные резервы Украины увеличились на 1%, прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

По данным НБУ, динамику резервов в течение августа определяли следующие факторы: операции Национального банка на межбанковском валютном рынке, операции правительства по управлению государственным долгом, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В августе предложение валюты превышало спрос и Национальный банк мог пополнять международные резервы. Всего в августе НБУ купил $460,5 млн. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

Валютные поступления в пользу правительства Украины в течение августа составили $250,5 млн от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в валюте. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $645,2 млн. Из этой суммы $496,5 млн уплачено по ОВГЗ, номинированным в валюте, остальные - по обязательствам перед иностранными кредиторами. Кроме этого, в августе правительство и Национальный банк выплатили $204,5 млн (в эквиваленте) в пользу Международного валютного фонда.

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - сообщает НБУ.

Как сообщал БизнесЦензор, международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $28,8024 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $286,67 млн или 1%.

Международные резервы Украины в июне 2020 года увеличились на 12,4% или на $3,14 млрд и на 1 июля составляли $28,52 млрд.

На 1 июня международные резервы Украины составили $25,37 млрд (в эквиваленте), сократившись в мае на 1,3% или $323,2 млн.

МВФ прогнозирует сокращение международных резервов Украины в этом году с текущих $25,4 до $19,3 млрд с восстановлением показателя в 2021 году до $23,4 млрд и в 2022 году – до $26,5 млрд.