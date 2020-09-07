Аэропорт в Житомире могут превратить в грузовой хаб, – глава ОГА

Глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил о ведущейся работе с частным инвестором, который серьезно рассматривает вопрос строительства международного аэропорта в Житомире в рамках государственно-частного партнерства.

Об этом Бунечко сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Чтобы аэропорт мог работать в рамках международного аэропорта, надо достроить взлетно-посадочную полосу. Для ее достройки нам необходимо 360 млн грн. Что мы делаем в этом направлении? Был передан определенный участок городу", - рассказал Бунечко.

По его словам, сейчас идет активная работа с частным инвестором, который серьезно рассматривает построение международного аэропорта в рамках государственно-частного партнерства.

"Идея даже сделать здесь грузовой хаб, чтобы разгрузить Киев, аэропорты "Жуляны" и "Борисполь", сделать здесь хаб, чтобы прилетать сюда и разъезжаться по Украине уже с грузами", - сказал Бунечко.

Ранее сообщалось, что короткая взлетно-посадочная полоса в аэропорту "Житомир" пока не позволяет аэродрому принимать современные воздушные суда, поэтому его реконструкциян необходима для всего региона.