Минстратегпром будет формировать государственную промышленную и военно-промышленную политику
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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром) определено главным органом исполнительной власти, формирующим государственную промышленную и военно-промышленную политику, политику в сфере оборонного заказа, оборонно-промышленного комплекса, самолетостроения и космической деятельности.
Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан в Facebook, передает БизнесЦензор.
"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина чиновники приняли проект постановления о "Некоторых вопросах Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины", которым определяются и законодательно регулируются основные задачи деятельности Минстратегпрома", - написал Мокан.
Мiнстратегпром будет формировать и реализовать государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности.
Основными задачами Минстратегпрома являются:
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сферах государственной промышленной политики, государственной политики по развитию стратегических отраслей промышленности, в частности военно-промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе;
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере государственного оборонного заказа, инновационной деятельности в стратегических отраслях промышленности;
- обеспечение формирования и реализация государственной политики в сфере космической деятельности;
- участие в пределах полномочий в обеспечении формирования и реализации государственной политики в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности по вопросам обеспечения функционирования и развития стратегических отраслей промышленности Украины, государственной инвестиционной политики в стратегических отраслях промышленности, научно-технической деятельности в стратегических отраслях промышленности, политики по импортозамещению и ценовой политики в стратегических отраслях промышленности.
- формирование и реализацию государственной политики относительно европейской интеграции в выполнении Украиной обязательств по международным договорам Украины в переговорах, направленных на обеспечение развития договорных отношений с ЕС в пределах полномочий Минстратегпрома.