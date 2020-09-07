ГИЯРУ выдала разрешение на ввод в эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) выдала отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), расположенного на площадке Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в сообщении ГИЯРУ, передает БизнесЦензор.

Решение о выдаче отдельного разрешения было принято регулирующим органом, учитывая положительные результаты:

государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, проведенной совместно с организацией технической поддержки ГНТЦ ЯРБ, документов, предоставленных ГСП "Чернобыльская АЭС" по обоснованию безопасности осуществления деятельности;

инспекцийного обследования комиссии Госатомрегулирования по проверке способности ГСП "Чернобыльская АЭС" выполнять заявленный вид деятельности.

"Сегодня мы делаем существенный шаг, направленный на укрепление безопасности использования ядерной энергии, ведь начало работ по введению в эксплуатацию ХОЯТ-2 позволит не только повысить уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива, а и активизировать работы по снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС", - сказал глава ГИЯРУ Григорий Плачков.

ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.