Экс-руководителя аэропорта "Борисполь" уведомили о подозрении в нанесении 16,5 миллиона ущерба

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему незаконного распоряжения имуществом государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь", что привело к нанесению более 16,5 млн грн ущерба госпредприятию.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, 7 сентября 2020 года сообщено о подозрении бывшему руководителю предприятия и начальнику службы арендных отношений. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Как выяснило следствие, должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год на основании заключенных договоров предварительной аренды неправомерно передавали помещения субъектам предпринимательской деятельности по заниженной стоимости. По двум незаконными договорам размер причиненного "Борисполю" ущерба превышает 16,5 млн грн. Поскольку имущество принадлежит Министерству инфраструктуры Украины, передавать его в аренду вправе только Фонд государственного имущества Украины по соответствующей конкурсной процедуре.

По данным следствия, должностные лица "Борисполя" прекратили заключения предыдущих незаконных договоров в интересах представителей субъектов предпринимательской деятельности только после получения в 2019 году рекомендаций Национального бюро об устранении причин и условий, способствующих совершении уголовного преступления.

Расследование указанных фактов осуществляется с июня 2019 года. НАБУ и САП продолжают расследование других эпизодов.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в марте 2017 года назначил генеральным директором государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) Павла Рябикина. До него пост и.о. гендиректора "Борисполя" с 18 сентября 2014 года занимал Евгений Дыхне, сменивший ранее уволенного Сергея Гомболевского.