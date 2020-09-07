В местных бюджетах находится 8,6 миллиарда остатков образовательной субвенции, – Минфин

По информации Государственной казначейской службы Украины, по состоянию на 1 августа 2020 года в местных бюджетах аккумулировано 8590 млн грн неиспользованных остатков образовательной субвенции.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, передает БизнесЦензор.

Так, в частности:

в областных бюджетах и ​​бюджете Киева - 2 740 млн грн;

в районных бюджетах - 2 643 млн грн;

в бюджетах ОТГ - 2 246 млн грн;

в бюджетах городов областного значения - 961 млн грн.

С целью обеспечения качественного образовательного процесса и созданияе опорных школ правительство в течение 2015-2020 годов на развитие материально-технической базы учреждений общего среднего образования направило 12,8 млрд грн.

Эти средства были направлены на:

приобретение школьных автобусов - 2,1 млрд грн;

оснащение учреждений общего среднего образования современной материально-технической базой (приобретение компьютеров, мультимедийного оборудования, кабинетов, STEM-лабораторий) - 3,8 млрд грн;

приобретение оборудования для столовых и обеспечения надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях заведений общего среднего образования - 0,7 млрд грн;

интернет для школ - 0,7 млрд грн;

закупку дидактических материалов, оборудования, мебели, инвентаря для физкультурно-спортивных помещений для Новой украинской школы - 3 млрд грн;

строительные, ремонтные, реставрационные работы учреждений общего среднего образования и формирование нового образовательного пространства - 2,5 млрд грн.

Согласно статье 1032 Бюджетного кодекса Украины образовательная субвенция направляется на оплату труда с начислениями педагогических работников. Остатки средств по субвенции на конец бюджетного периода хранятся на счетах соответствующих местных бюджетов и используются в следующем бюджетном периоде с учетом целевого назначения субвенции, а также на обновление материально-технической базы учреждений образования.