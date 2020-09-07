Литва заинтересована в проектах по допуску частной тяги на украинской железной дороге

Литва заинтересована в экспериментальном проекте Украины о допуске частных локомотивов к работе на отдельных маршрутах на железнодорожных путях общего пользования, а также литовских компаний в работе на украинском рынке.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры по итогам рабочей встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с чрезвычайным и полномочным послом Литовской Республики в Украине Вальдемарасом Сарапинасом, передает БизнесЦензор.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между обеими странами по различным направлениям, в частности, в части железнодорожных и автомобильных перевозок.

Криклий отметил положительную динамику в росте объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом и долгосрочное сотрудничество Украины и Литвы в рамках работы поезда "Викинг". Этот поезд соединяет инфраструктуру морских линий Балтийского региона с аналогичной инфраструктурой Черного моря и за семь месяцев этого года успел перевезти по территории Украины более 7 тыс. контейнеров.

Кроме этого, стороны обсудили работу поезда "Четырех столиц", который соединяет Киев, Минск, Вильнюс и Ригу.

Криклий сообщил, что сейчас украинская сторона активно готовится к проведению Межправительственной украинского-литовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в онлайн-формате. Криклий отметил позитивный диалог между Украиной и Литвой в направлении автомобильных перевозок и поблагодарил за поддержку литовской стороной инициативы по снятию барьеров и либерализации международных автомобильных перевозок. Планируется, что этот вопрос подробнее будет рассматриваться в рамках работы вышеупомянутой комиссии.

Участники встречи также обсудили вопросы транзитного проезда украинских водителей через Беларусь, развитие прямого авиасообщения между Украиной и Литвой и ряд других важных вопросов.