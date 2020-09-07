Центр экономического восстановления создаст 20 рабочих групп для создания экономической стратегии

Центр экономического восстановления создаст 20 рабочих групп для создания Национальной экономической стратегии-2030.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

"Для успешной разработки стратегии на платформе Центра экономического восстановления будет создано 20 рабочих групп с привлечением специалистов правительства, министерств, аналитических центров, институтов, международных организаций, бизнеса и бизнес-ассоциаций", - сказано в сообщении.

Как сообщается, 7 сентября состоялось первое учредительное заседание рабочей группы по наработке такой стратегии под руководством министра экономики Игоря Петрашко.

Согласно поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля, Центр является платформой для координации ее разработки.