В Раде зарегистрировали законопроект против выплаты Суркисам 10 миллиардов из "Приватабанка"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает БизнесЦензор.

По словам Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.

"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект №4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств", - сообщает министр.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).