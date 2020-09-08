"Приватбанк" в июле показал прибыль в 2,2 миллиарда после убытков на 5,6 миллиардов

Государственный "ПриватБанк" по итогам января-июля декларирует прибыль 16,2 млрд грн, что на 23,2% меньше, чем за этот же период прошлого года (тогда было 21,1 млрд грн).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Чистый процентный доход "ПриватБанка" за 7 месяцев - 12,35 млрд грн, чистый комиссионный доход - 9,56 млрд грн, торговый результат - 11,6 млрд грн (в т.ч. результат от операций с финансовыми активами и обязательствами - фактически от переоценки в т.ч. докапитализационных ОВГЗ вследствие ослабления курса гривны - 16,3 млрд грн). Отчисления в резервы - 8,96 млрд грн (в т.ч. 1,99 млрд грн - под кредитный портфель).

Прибыль "ПриватБанка" за июль - 2,16 млрд грн (в июне был убыток 5,6 млрд грн на фоне формирования резервов во II квартале на 6,4 млрд грн под возможные выплаты по "неколомойской" части евробондов, обязательствам по которым были принудительно конвертированы в капитал банка в декабре 2016 года в рамках процедуры bail-in в ходе национализации)

По данным Министерства финансов, за первое полугодие объем неработающих кредитов "ПриватБанка" увеличился на 4%, или на 8,6 млрд грн - до 247,8 млрд грн (из них 219,2 млрд грн - кредиты юрлицам, а 28,5 млрд грн - физлицам).

Доля неработающих кредитов в портфеле "ПриватБанка" на начало июля составляла 81% (на начало года - 80%), из которых 88% - "кредиты юридических лиц, связанные с бывшими владельцами банка и группой "Приват".

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).