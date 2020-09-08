Цены на нефть упали ниже $42 за баррель

Утром во вторник ноябрьские фьючерсы дешевели на Brent на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,29%), до $41,89 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $0,65 (1,5%), до минимума с 30 июня.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,84 (2,11%), до $38,93 за баррель. 7 сентября торги на NYMEX не проводились из-за выходного в США.

Котировки нефти снижаются во вторник на сигналах о том, что спрос в краткосрочной перспективе останется слабым.

Представители лишь четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, опрошенных Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть, поставляемую саудовской госкомпанией Saudi Aramco, чтобы увеличить закупки. Сдержанный интерес к саудовской нефти говорит о снижении спроса в Азии, которая является крупнейшим мировым потребителем нефти, отмечают эксперты.

Saudi Aramco в минувшие выходные объявила, что цена сорта Arab Light для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco, будет уменьшена второй месяц подряд - на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy - на $0,9 за баррель.

"Снижение цен на нефть Saudi Aramco показывает, что восстановление спроса никому не гарантировано", - говорит аналитик по сырьевому сектору Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар.

Среди других факторов, снижающих потенциал роста цен на нефть, - завершение летнего автомобильного сезона в США, а также постепенное увеличение добычи нефти странами ОПЕК+.