Города Ривненщины настаивают на скорейшем урегулировании долгового кризиса на рынке газа

Ривненская ОГА, мэры и городские советы Дубно, Здолбунова, Березно, Костополя направили письма в Верховную Раду Украины, в которых обратились к с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта №3800-1.

Текс обращения имеется в распоряжении БизнесЦензор.

В нем говорится о взаимозачетах и списании безнадежных долгов за газ. Такие шаги стабилизируют деятельность предприятий ТКЭ и позволит избежать роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

На 1 сентября 2020 долги коммунальных предприятий Ривненской области за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" достигли 413 млн грн.

Существующая долговой кризис ставит под угрозу подготовку к отопительному периоду сетей и оборудования теплоснабжающих предприятий области, обеспечивающих теплом не только помещение горожан, но учреждения социальной сферы.

"Сейчас все средства, которые получают теплоснабжающие предприятия Ривненщины, сразу направляются на погашение долгов за газ, возникших в предыдущие несколько лет", - говорится в обращении.

"Из-за популизма нашей центральной власти тарифы на тепло были меньше, чем наши потери. То есть, предприятие работало себе в убыток. С 2016 года и до сегодняшнего дня правительство так и не урегулировало этот вопрос и не компенсировало убытки тепловиков. Для ООО "Ривнетеплоэнерго" сумма убытков составляет 212 млн грн. Такая критическая ситуация наблюдается во всей нашей отрасли", - сообщил директор теплоснабжающего предприятия Юрий Приварский.

Значительная часть долгов сформирована штрафами, пенями, неустойки, уплата которых не предусмотрена действующим тарифам. Отмечается, что долговая проблема зашла в тупик: тарифы на тепловую энергию не пересматриваются, долги накапливаются. В итоге, отмечается в письме Ривненской ОГА, конечным пострадавшим в данном противостоянии является население, которое не может рассчитывать в отопительный сезон и рискует остаться без тепла.

В таких условиях Ривненская ОГА и руководители городов области призывают Верховную Раду ускорить рассмотрение законопроекта 3800-1, в котором предложены пути решения долгового кризиса на рынке газа и финансового оздоровления тепловой и газовых отраслей перед отопительным сезоном.

По оценкам экспертов Первой энергетической ассоциации Украины, общая сумма долга на рынке газа достигла 114 млрд грн, и значительная часть этих долгов может быть списана за счет проведения взаимозачетов. А списания долгов предприятиям ТКЭ не требует дополнительных средств из государственного бюджета и урегулирует ситуацию во время нового отопительного сезона без введения непопулярных решений - резкого увеличения тарифов на отопление для населения.