Авиатрафик над Украиной сократился на 56%

По данным Государственного предприятия обслуживания воздушного движения, общее количество полетов в Украине за август составило 16 690 рейсов, что на 56,3% меньше, чем в августе 2019 года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха" сообщает БизнесЦензор.

Украинские авиакомпании выполнили 6 373 рейса (на 45,5% меньше, чем в августе прошлого года), иностранные авиакомпании – 10 317 рейсов (-61,1%).

2 519 выполненных в августе рейсов были внутренние (-15,7%), 8 249 - международные (-50,4%), 5 922 - транзитные (-68,2%).

Как известно, Украина повторно ввела ограничения на пересечение границы для иностранных граждан - с 28 августа по 28 сентября.

В июле "Украэрорух" обслужил 12 195 рейсов, в июне – 4 584 рейсы. Постепенное оживление воздушного движения в Украине началось с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок 5 июня и будет запуском международного авиасообщения с 15 июня этого года.

В начале карантина, за последние недели марта, количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилась более чем на 96%.