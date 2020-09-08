Авиатрафик над Украиной сократился на 56%
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Украэроруха" сообщает БизнесЦензор.
Украинские авиакомпании выполнили 6 373 рейса (на 45,5% меньше, чем в августе прошлого года), иностранные авиакомпании – 10 317 рейсов (-61,1%).
2 519 выполненных в августе рейсов были внутренние (-15,7%), 8 249 - международные (-50,4%), 5 922 - транзитные (-68,2%).
Как известно, Украина повторно ввела ограничения на пересечение границы для иностранных граждан - с 28 августа по 28 сентября.
В июле "Украэрорух" обслужил 12 195 рейсов, в июне – 4 584 рейсы. Постепенное оживление воздушного движения в Украине началось с восстановлением внутренних пассажирских авиаперевозок 5 июня и будет запуском международного авиасообщения с 15 июня этого года.
В начале карантина, за последние недели марта, количество полетов в воздушном пространстве Украины уменьшилась более чем на 96%.