В метро Киева произошел сбой системы оплаты

В Киеве произошел очередной сбой в работе системы оплаты проезда в метрополитене, из-за чего станциях метро образовались очереди.

Об этом сообщает очевидцы в социальных сетях, передает БизнесЦензор.

Пресс-служба киевского метро сообщила, что произошли сбои в работе пассажирской автоматики.

"Из-за просадки напряжения в сети наблюдались сбои в работе пассажирской автоматики метрополитена. Сейчас работа системы восстановлена в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, в метро перестала работать система оплаты проезда банковскими картами и электронный билет. Некоторые пользователи отмечают, что вместе с турникетами в метро закрывали и кассы.

Проблемы с проходом в метро наблюдались на станциях "Нивки", "Дарница", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Левобережная", "Черниговская", "Оболонь" и других.