Около 400 человек на шахтах Коломойского и Ахметова объявили подземный протест

Почти 400 шахтеров из шахт, входящих в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат", объявили забастовку под землей с требованиями увеличения зарплаты и улучшения условий труда.

Об этом в Facebook сообщил лидер Национального профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает БизнесЦензор.

"393 горняков шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда", - написал Волынец.

В акции участвую 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина". Они объявили подземный протест в знак солидарности с требованиями 29 горняков шахты предприятия "Октябрьская", которые шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

По словам Волынца, в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной службы Гоструда.

Ранее 84 горняка шахты "Батькивщина" КЖРК остались под землей в знак протеста и солидарности с протестующими шахты "Жовтнева".

Шахты "Октябрьская", "Батькивщина", "Гвардейская" и "Терновская" входит в состав ПАО "Криворожский железорудный комбинат". Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время управляют группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского.