Общины Ивано-Франковской области просят Раду урегулировать долговой кризис на рынке газа

Ивано-Франковский и Калушский городские советы обратились с письмами к народным депутатам и членам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг для скорейшего принятия законопроекта №3800-1.

С текстами обращения ознакомился БизнесЦензор.

В документе указывают, что принятие закона обеспечит стабильность прохождения отопительного сезона и стабилизирует ситуацию на рынке

Кризис на рынке природного газа связан с долговыми обязательствами, из-за которых, прежде всего, страдают предприятия ТКЭ. Долг прикарпатских тепловиков перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет более 460 млн млн грн. Долги - это реальная угроза тепловикам остаться в отопительный сезон без газа, а потребителям - без тепла.

Средства, которые "тепловики" получают за оплату предоставленных услуг сразу же перенаправляются на погашение задолженностей предыдущих периодов. Поэтому теплоснабжающие предприятия лишении средств на модернизацию системы.

Отмечается, что значительная часть долгов теплоснабжающих организаций сформирована пенями и штрафами, начисленными на существующую задолженность. Эти выплаты не предусмотрены в действующих тарифах предприятий и только еще больше усложняют состояние отрасли.

В письмах городских советов Ивано-Франковской области сказано, что в настоящее время, проблема расчетов теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий за потребленный ими природный газ для обеспечения нужд населения зашла в тупик. Тарифы на тепловую энергию не пересматриваются, долги накапливаются, а газоснабжающие организации отказываются от поставок газа теплоснабжающим и теплогенерирующим предприятиям, мотивируя такое решение несвоевременностью расчетов.

По мнению городских советов, принятие законопроекта 3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" накануне начала отопительного периода позволит решить насущные проблемы по списанию искусственных долгов предприятий ТКЭ за потребленный газ и штрафных санкций перед НАК "Нафтогаз Украины". Это будет гарантировать прикарпатцам бесперебойное прохождение отопительного периода.