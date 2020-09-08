В Украине до конца года установят еще 220 камер для автофиксации нарушения правил движения

В Украине до конца года планируется установить 220 камер автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения планируется установить.

Об этом заявил глава Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этот год у нас уже подписан контракт на дополнительные 220 комплексов фотофиксации, которые будут установлены на дорогах государственного значения. Таким образом, общее количество комплексов фотофиксации составит уже 270. Также на следующие годы, на следующую программу у нас запланированы дополнительные 400 комплексов фотофиксации на дороги государственного значения, а также доработка программного обеспечения для того, чтобы выполнять дополнительные функции по дополнительным нарушениям", - сказал Хомяков.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий также анонсировал покупку уже в этом году четырех тестовых комплексов фиксации нарушений "Фантом".

"Одним из эффективных методов фиксации является фиксация нарушений полицейскими непосредственно в авто. В специализированном транспортном средстве устанавливается специальный прибор, который будет фиксировать правонарушения происходящие, так сказать, вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении... С другой стороны - это дополнительный эффект превенции, когда водители знают, что может появиться такое авто, которое, как правило, за рубежом используется без специальной символики или с 3D-пленкой, которая видима только под углом 90 градусов", - сказал Белошицкий.

Как сообщал БизнесЦензор, окружение главы МВД Арсена Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД.