Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о парламентском контроле над приватизацией государственного имущества.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законопроект №3552 о внесении изменений в закон "О приватизации государственного и коммунального имущества", касающийся парламентского контроля над приватизацией госимущества, подписанный спикером, во вторник направлен на подпись президенту.

2 сентября Верховная Рада разблокировала подготовку объектов "большой приватизации", приняв за основу и в целом законопроект №3552.

Закон о приватизации в нынешней редакции, благодаря поправкам, внесенным народными депутатами 30 марта этого года, предусматривает остановку процесса приватизации в связи с карантином. Тогда как законопроект №3552 предлагает запретить лишь аукционы по продаже объектов "большой приватизации" и продолжить подготовку их к продаже.

Помимо этого, закон возлагает на парламентский комитет по вопросам экономического развития право контроля за поступлением средств от приватизации. "В частности - контролировать выполнение условий договора купли-продажи. Готовить и предварительно рассматривать вопросы увольнения и назначения главы ФГИ, вызвать его в зал с отчетом и так дальше", - указал с парламентской трибуны глава комитета Дмитрий Наталуха.