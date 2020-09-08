Государство может профинансировать ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Сум

Государство может выделить средства для ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта в Сумах.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента по итогам рабочей поездки на Сумщину президента Украины Владимира Зеленского, передает БизнесЦензор.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко, аэропорт Сум сейчас пребывает в позорном состоянии, так как никогда по-настоящему не ремонтировался. Главная проблема – устарелость взлетной полосы.

В то же время глава ОГА уточнил, что по параметрам она не уступает полосам в аэропорту Харькова или в Жулянах, а потому может принимать почти все самолеты.

Если будет проведен ремонт полосы и аэропорта в целом, Сумы смогут стать пунктом дозаправки для воздушных судов длинных маршрутов из Азии на Запад, отмечается в сообщении.

в свою очередь Зеленский заверил, что государство может выделить средства для ремонта полосы.

"Сейчас подбираем приоритетные направления по всем аэропортам. Мы готовы строить в Сумах эту полосу, чтобы Сумы были в графике приоритетных аэропортов, если у вас есть те, кто параллельно будут строить терминал. Это очень важно", – подчеркнул президент.

Глава ОГА отметил, что уже рассматривает возможность концессии или финансирования из местных бюджетов.