Импорт сжиженного газа за неделю снизился на 17%

Импорт автогаза за неделю с 31 августа по 6 сентября составил 26,8 тыс. тонн, что на 17% меньше по сравнению с предшествующей неделей. Еще 500 тонн бутана оформил по импорту "Карпатнефтехим" (-77%).

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95", передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Поставки из России сократились на 15%, из Беларуси - на 24%, из Казахстана - на 20%. Импорт из других стран уменьшился на 38%. При этом, за первую неделю сентября было оформлено 3,6 тыс. тонн "морского" газа (+77% к предыдущей неделе): 3,3 тыс. тонн импортировала "Укртатнафта" в Одессе, 0,3 тыс. - "Захидэкотоп" в Измаиле.

Импорт за отчетную неделю снизили практически все крупнейшие операторы. Увеличили поставки лишь "Авантаж" (+500 тонн), "Глуско Украина" (+700 тонн), Оптимус LPG (+1,3 тыс. тонн) и "Автотранс" (+100 тонн).

Трейдеры отмечают, что спрос в оптовом сегменте рынка активизировался.

В августе импорт СУГ сохранился на уровне июля и составил около 145 тыс. тонн, что превысило потребности рынка и создало предпосылки для снижения поставок в сентябре. Как прогнозировали аналитики "Консалтинговой группы А-95", стабилизация рынка и рост цен возможен в конце первой декады сентября.