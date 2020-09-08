"Интертелеком" получил новую лицензию НКРСИ

ООО "Интернациональные телекоммуникации" 8 сентября получило новую лицензию для цифровой сотовой радиосвязи CDMA-800, которая учитывает прекращение предоставления услуг компанией в 9 областях.

Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, передает БизнесЦензор.

Лицензию для цифровой сотовой радиосвязи CDMA-800 "Интертелекома" было выдано в Николаевской, Черкасской и Херсонской областях до 1 января 2026, а также в Киевской, Черниговской, Винницкой и Житомирской областях.

Как сообщалось, компания "Интертелеком" с 1 сентября прекратила предоставление услуг в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось, ранее "Интертелеком" несколько раз просил НКРСИ предоставить ему отсрочку по оплате лицензий на 4G-связь. "Интертелеком" оплатил менее 1% за 4G-лицензию (внес всего 1 млн грн из необходимых 194,6 млн грн, которые компания должна была изначально оплатить до 10 марта).

Получение лицензии должно было позволить "Интертелекому" начать переход с устаревшей и уже неперспективной технологии CDMA на современную радиотехнологию 4G одновременно с развертыванием в диапазоне 900 МГц сетей трех крупных операторов мобильной связи, действие лицензий которых начинается с 1 июля текущего года.

ООО "Интертелеком" - национальный оператор мобильной связи, предоставляющий услуги мобильной и фиксированной связи по технологии CDMA, а также безлимитный 3G интернет на скорости до 14,7 Мбит/с. Активная абонбаза оператора составляет около 600 тыс. пользователей, большинство из которых проживают в сельской местности.

Компания создана в 2001 году, 3G сеть оператора охватывает все областные центры и более 14 тыс. населенных пунктов, в которых проживает более 85% населения Украины. Также покрытием "Интертелекома" обеспечены все основные автомобильные и железнодорожные пути сообщения.