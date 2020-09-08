BofA допускает задержку транша МВФ для Украины

Аналитики BofA Securities дают рекомендацию Underweight (слабые перспективы) по еврооблигациям Украины в вышедшем 8 сентября EEMEA Sovereign Credit Viewpoint, отдавая предпочтение ВВП-варрантам.

Об этом говорится в отчете BofA, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Спрэды Украины торгуются близко к историческим средним уровням по сравнению с аналогами развивающихся стран. Однако мы обеспокоены тем, что облигации могут показывать более низкую динамику с учетом вероятных задержек поддержки МВФ и потенциального выпуска", – поясняют аналитики свою позицию.

Они напомнили, что Украина недавно выкупила варранты и допустила возможность повторения такой операции, возможно, в "существенных" объемах. По мнению аналитиков BofA, для такого выкупа и для бюджетных целей может быть осуществлен еще один выпуск еврооблигаций на $1-1,5 млрд в дополнение к размещенном в конце июля на $2 млрд.

"Мы предпочитаем варранты облигациям, учитывая потенциал больших купонов в связи с восстановлением роста в 2021 году и потенциальными дальнейшими выкупами", – говорится в документе.

Аналитики указывают, что Украина может сгенерировать серию негативных новостей из-за вероятной задержки предстоящего первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ stand by, запланированного на этот месяц. По их мнению, прогресс с МВФ, вероятно, потребует полной ясности по вопросу Национального антикоррупционного бюро после недавнего постановления Конституционного суда и, в связи с задержкой пересмотра, принятия бюджета на 2021 год.

В то же время в документе BoFA отмечается улучшение ситуации в отношении опасений по поводу налогово-бюджетной политики и, особенно, независимости Нацбанка Украины после новых сильных назначений, а также стабильной политики в вопросах денежно-кредитной политики и вывода банков с рынка.