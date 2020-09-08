Минэкологии передало в Кабмин законопроект об уменьшении промышленного загрязнения

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов передало в Кабинет министров законопроект о предупреждении и уменьшении промышленного загрязнения.

Об этом сообщил замминистра Руслан Стрилец. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"При содействии проекта GIZ разработан законопроект о предупреждении, уменьшении промышленного загрязнения, который приближает нас к европейскому законодательству в части имплементации Директивы 2010/75/ЕС. Этот законопроект согласован со всеми заинтересованными органами власти и передан правительству для дальнейшего утверждения и передачи Верховной Раде", – сказал Стрилец.

По его словам, подобный законопроект уже был одобрен предыдущим правительством, но из-за его смены возникла необходимость в повторном рассмотрении документа.

"Уверен, что в ближайшее время парламент начнет работу над этим законопроектом. Мы понимаем, что вопрос углеродного налога и другие инструменты, которые используются в Европе, в любом случае дойдут до Украины, и мы должны будем их внедрять, испытывая как положительный, так и отрицательный эффект", – отметил замминистра.

При этом он подчеркнул, что Минэкологии настаивает на сокращении выбросов "на всех направлениях, не только в энергетике, но и на других предприятиях".

"Разработанный нами законопроект – это современный европейский путь к расчету выбросов, рассмотрению разрешительных документов для промышленности. Для нас важно внедрить применение всех доступных технологий, но с учетом возможностей, которые есть в Украине и которые может себе позволить наша экономика", – разъяснил чиновник.